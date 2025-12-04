Επίδομα θέρμανσης: Τελειώνει ο χρόνος για τους υποψήφιους δικαιούχους – Εκπνέει αύριο η προθεσμία των αιτήσεων

Εκπνέει αύριο Παρασκευή 5/12 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026, στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.

Έτσι, όσοι δεν έχουν ακόμη κάνει αίτηση ή θέλουν να διορθώσουν λάθη πρέπει να βιαστούν, αφού μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα μπορούν να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κύρια κατοικία τους, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που βασίζονται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2024 και της πράξης ΕΝΦΙΑ 2025.

Καλύπτει μέρος της δαπάνης για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και –σε συγκεκριμένους οικισμούς με χαμηλές θερμοκρασίες– ηλεκτρική ενέργεια.

Ανάλογα με την περιοχή και την κατανάλωση, το επίδομα κυμαίνεται περίπου από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει, για ιδιαίτερα ψυχρές περιοχές, έως και τα 1.200 ευρώ.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ενοικιαστές, καθώς για να αναγνωριστεί το δικαίωμα στο επίδομα, πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στο myAADE, η οποία να αντιστοιχεί στο ακίνητο της κύριας κατοικίας και στον ίδιο ενοικιαστή.

Μισθωτήρια που έχουν λήξει χωρίς ανανέωση, συμβάσεις που δεν έχουν ποτέ καταχωριστεί ή περιπτώσεις όπου η παροχή ρεύματος παραμένει στο όνομα προηγούμενου ενοικιαστή δυσκολεύουν ή μπλοκάρουν τη διασταύρωση των στοιχείων και άρα την καταβολή του επιδόματος.

Σε πολυκατοικίες με κοινό καυστήρα πετρελαίου, η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαρτάται από τον διαχειριστή.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο που πρέπει να ελεγχθεί σήμερα είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της αίτησης χωρίς δηλωμένο ΙΒΑΝ στη σχετική εφαρμογή του myAADE και ο λογαριασμός πρέπει να είναι ενεργός και να ανήκει στον δικαιούχο του επιδόματος ή σε μέλος του νοικοκυριού του, ώστε να μπορεί να πιστωθεί το ποσό.

Όσοι υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους και έχουν ήδη πραγματοποιήσει αγορές καυσίμων έως την 30ή Νοεμβρίου θα λάβουν προκαταβολή του επιδόματος μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή και μετά τις 5 Δεκεμβρίου μόνο για την καταχώριση παραστατικών αγοράς πετρελαίου, λοιπών καυσίμων και λογαριασμών θέρμανσης έως το τέλος της περιόδου, όμως σε όλους τους επόμενους γύρους πληρωμών θα συμμετέχουν αποκλειστικά όσοι έχουν προλάβει να εγγραφούν ως δικαιούχοι με αίτηση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.