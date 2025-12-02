Επίδομα Παιδιού Α21: Προσωρινή διακοπή της πλατφόρμας για αιτήσεις

Θα κλείσει προσωρινά, αύριο Τετάρτη (03/12) στις 18:00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21 και δεν θα μπορούν να καταχωρηθούν νέες αιτήσεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού Α21, μετά τις 18:00, δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις έως να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι πρέπει να θυμούνται ότι για να χορηγηθεί το επίδομα του παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (opeka.gr) μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ότι δικαιούστε.