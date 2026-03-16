ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως 50% και ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω – Τα κριτήρια για πλήρη απαλλαγή

Σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν περίπου 6,17 εκατ. φορολογούμενοι, μετά και την ανάρτηση των εκκαθαριστικών στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, την Κυριακή, 15 Μαρτίου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν το εκκαθαριστικό τους μέσω της πλατφόρμας myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp στο κινητό τους, με την εξόφληση του φόρου να γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαρτίου και η τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εφάπαξ πληρωμής ή εξόφλησης μέσω web banking, κάρτας ή IRIS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ύψος του φόρου επηρεάζεται από μεταβολές στην ακίνητη περιουσία που έγιναν μέσα στο 2025 και από τις εκπτώσεις που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο. Για ορισμένους ιδιοκτήτες ο φόρος θα είναι χαμηλότερος, ενώ άλλοι θα δουν αυξημένες επιβαρύνσεις.

Τι ισχύει για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Η σημαντικότερη αλλαγή φέτος αφορά τις κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους σε όλη τη χώρα. Στις παραμεθόριες περιοχές, όπως ο Έβρος και η Δυτική Μακεδονία, το όριο πληθυσμού ανεβαίνει στους 1.700 κατοίκους.

Η έκπτωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία και ισχύει εφόσον η συνολική φορολογητέα αξία της δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ και ο ιδιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενώ υπολογίστηκε αυτόματα στα εκκαθαριστικά και αφορά περισσότερα από 583.000 δικαιώματα κύριας κατοικίας.

Παράλληλα, μικρότερο φόρο πληρώνουν και οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών. Για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ φθάνει έως και το 20%, εφόσον το ακίνητο ήταν ασφαλισμένο για ολόκληρο το 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.

Η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά πάνω από 428.000 φορολογούμενους, με τη συνολική ελάφρυνση να ξεπερνά τα 26 εκατ. ευρώ.

Ποιοι θα πληρώσουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ

Αντίθετα, αυξημένο ΕΝΦΙΑ θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025, είτε μέσω αγοράς είτε μέσω γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς. Η επιβάρυνση αυξάνεται επίσης σε περιπτώσεις όπου έχουν αποκτηθεί νέα εμπράγματα δικαιώματα, όπως πλήρης ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύξηση του φόρου μπορεί να προκύψει και όταν έχουν τακτοποιηθεί αυθαίρετοι χώροι, καθώς η αύξηση των τετραγωνικών επηρεάζει άμεσα τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Για όσους δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση το εκκαθαριστικό αναμένεται να είναι περίπου ίδιο με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για έκπτωση 50%

Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει και η μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ για νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των ακινήτων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να βρίσκεται κάτω από συγκεκριμένα όρια που ξεκινούν από 85.000 ευρώ για άγαμους και φθάνουν έως τις 200.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Πλήρης απαλλαγή από τον φόρο προβλέπεται για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά καθώς και για φορολογούμενους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαλλαγές προβλέπονται επίσης για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αλλά και για ιδιοκτησίες που έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία.

Σε περίπτωση που κάποια έκπτωση δεν έχει υπολογιστεί λόγω λάθους ή παράλειψης στο Ε9, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς πρόστιμο έως τις 31 Ιουλίου 2026, ώστε να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου.