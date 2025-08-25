ΕΦΚΑ: Σήμερα τα αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους – Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Η καταβολή αναδρομικών ποσών, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 25/8.

Πρόκειται για όσους λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, σήμερα το απόγευμα, χωρίς να διευκρινίζεται η ώρα, πάνω από 47.000 δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους αναδρομικά ποσά, που κυμαίνονται από 768 ευρώ έως και 2.728 ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

-7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

-17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού.