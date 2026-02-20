ΕΦΚΑ: Η ανακοίνωση για την ανανέωση Ασφαλιστικής Ικανότητας για την περίοδο 01/03/2026 – 28/02/2027

Ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωση του στάθηκε στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας προς τους ασφαλισμένους με ανακοίνωση του την Παρασκευή 20/2.

Συγκεκριμένα, «η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει στους ασφαλισμένους τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. Η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας εκτείνεται από την 01/03/2026 έως 28/02/2027 .

Προϋποθέσεις Χορήγησης Ασφαλιστικής Ικανότητας:

Για μισθωτούς ασφαλισμένους:

Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες):

Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑmobile.

Επιπλέον η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα.

Πρέπει να απευθυνθείτε στη Τοπική Διεύθυνση που ανήκετε ή να καταθέσετε αίτημα στην εφαρμογή του e- ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς»

Σημαντική Διευκρίνιση

Η καταβολή καθυστερούμενων εισφορών με τους ανωτέρω τρόπους δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές Ρυθμίσεις για Μη Μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100€.

χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100€. Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Τρόποι Ενημέρωσης

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Ασφαλιστική Ικανότητα” στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)

Εξυπηρέτηση από οποιαδήποτε Τοπική Διεύθυνση: Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Διευκρινίσεις για την Υγειονομική Περίθαλψη

Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας (δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας).

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:

Ανήλικους

Άτομα με αναπηρία

Χρονίως πάσχοντες

Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ή επικοινωνήστε με το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.