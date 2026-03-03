Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά για σχεδόν 3.000 συνταξιούχους

Για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023

DEBATER NEWSROOM

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023.

Η πληρωμή αφορά σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Περιπτώσεις χωρίς καταβολή

  • 3.072 συνταξιούχοι: Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.

