ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων

Τι ισχύει για όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων
Πηγή: Pixabay
DEBATER NEWSROOM

Θα ξεκινήσουν από σήμερα, Τετάρτη (17/12) οι προπληρωμές από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η τακτική επιδότηση ανεργίας, το επίδομα εργασίας, η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων για τους επιδοτούμενους ανέργους, τους δικαιούχους παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και του επιδόματος εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές των επιδομάτων από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Όσοι έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας

Όσοι άνεργοι οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 06 Ιανουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η προπληρωμή μετά τη δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων
ανέργων

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

