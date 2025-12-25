ΔΥΠΑ: Τέλος χρόνου για τα voucher βιβλίων στις 31 Δεκεμβρίου

Θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους το πρόγραμμα επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων 2025 της ΔΥΠΑ, το οποίο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου καλούνται οι δικαιούχοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει το voucher των βιβλίων να το πράξουν, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα του. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με συνολικό προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο δίκτυο συμμετέχουν 867 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι σε όλη τη χώρα.

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού κωδικού αριθμού και δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους και ωφελούμενους να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από τους παρόχους του μητρώου, με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εξαιρουμένων των ξενόγλωσσων).

Δεν περιλαμβάνονται τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί 125.055 voucher, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικός αριθμός επιταγών παραμένει ανενεργός λίγες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την άμεση ενεργοποίηση του voucher, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.