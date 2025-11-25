Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του – Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία, ποιοι το δικαιούται

Η 21η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων φέτος στους εργαζομένους.

Έτσι, οι εργοδότες θα πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή δώρου πριν από αυτή την ημερομηνία για να μην θεωρηθεί εκπρόθεσμη καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή.

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Πως υπολογίζεται

Αν ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί από την 1η Μαΐου έως και την 31η Δεκεμβρίου και εργάζεται με μηνιαία αμοιβή δικαιούται ένα ολόκληρο μισθό, ενώ αν εργάζεται με ημερομίσθιο, δικαιούται 25 ημερομίσθια.

Για όσους έχουν εργαστεί λιγότερο το ποσό υπολογίζεται αναλογικά:

Για κάθε 19 ημέρες εργασίας μέσα σε αυτό το διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/25 του μισθού ή του ημερομισθίου του

Λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες ασθένειας, άδειας ή απουσίας λόγω άδειας μητρότητας

Τι ισχύει για τη μη καταβολή

Η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι που δεν λάβουν το δώρο μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ή να κινηθούν νομικά διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.