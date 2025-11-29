“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 5 Δεκεμβρίου

Συνολικά 81.760.000,00 ευρώ θα καταβληθούν σε 94.230 δικαιούχους

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 5 Δεκεμβρίου
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 81.760.000,00 ευρώ θα καταβληθούν σε 94.230 δικαιούχους από τις 1 έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας
ΕΛΛΑΔΑ

Χιλιάδες στρατιωτικοί στο κέντρο της Αθήνας δήλωσαν την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς την Βουλή πραγματοποίησαν το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11) στρατιωτικοί που δηλώνουν την αντίθεση τους στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τις 4.000. Φτάνοντας στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες, με ειδική αναφορά στο περιστατικό της Αλεξανδρούπολης με τον θανάσιμο […]