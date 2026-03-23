Δείτε μέσα σε δύο ημέρες πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα (εικόνα)

Ραγδαίες αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές των καυσίμων μέσα σε μόλις δύο ημέρες, επιβεβαιώνοντας την έντονη πίεση που δέχεται η αγορά ενέργειας.

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, η τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων αυξήθηκε από περίπου 2,029€/λίτρο την Παρασκευή (20/3) στα 2,069€/λίτρο τη Δευτέρα (23/3). Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα υπόλοιπα καύσιμα, με το diesel να ανεβαίνει από 1,919€/λίτρο σε 2,025€/λίτρο, καταγράφοντας σημαντική άνοδο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η αύξηση αυτή δεν είναι τυχαία. Η διεθνής άνοδος των τιμών πετρελαίου, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έχει οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι τιμές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί έως και 9,2 λεπτά/λίτρο στο diesel μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ και η βενζίνη ακολουθεί ανοδική πορεία.

Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα πλησιάζει ή και ξεπερνά τα 2 ευρώ/λίτρο σε πολλές περιοχές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ήδη στις ακριβότερες αγορές καυσίμων στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω, καθώς η άνοδος του πετρελαίου διεθνώς συνεχίζεται. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, νέες αυξήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, εάν διατηρηθεί η πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι καταναλωτές βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος μετακίνησης, ενώ η επιβάρυνση αναμένεται να περάσει και σε βασικά αγαθά, μέσω της αύξησης του κόστους μεταφοράς.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: μέσα σε μόλις 48 ώρες, οι τιμές πήραν ξανά την ανηφόρα, ενισχύοντας την ανησυχία για ένα νέο κύμα ακρίβειας.