ΠΟΕΔΗΝ: Στάση εργασίας την Τετάρτη για τον αποκλεισμό των εργαζομένων από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στην υγεία την Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 12:00 έως τις 15:00, διαμαρτυρόμενοι για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Στις 12:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για «άδικη μεταχείριση» και «άνιση μεταχείριση στα ασφαλιστικά δικαιώματα», τονίζοντας ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση «δημιουργούνται εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων αν και ιδίων επαγγελμάτων».

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Υποστηρίζουν ότι υφίσταται ήδη πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, το οποίο εισηγείται την ένταξη των επαγγελμάτων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα ΒΑΕ, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί νομοθετικά. «Η εν λόγω επιτροπή εισηγείται την εφαρμογή του κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του ΙΚΑ σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ημερομηνία πρόσληψης και σχέση εργασίας», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, τονίζοντας ότι «ο κανονισμός αναθεωρήθηκε και ισχύει από 1.1.2012 με αυστηρά επιδημιολογικά κριτήρια και μάλιστα στην καρδιά των μνημονίων».