Χρηματιστήριο: Στις 2.148,16 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,46%

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται κόντρα στην ανοδική κίνηση των ευρωπαϊκών αγορών, με την προσοχή των επενδυτών να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και στην πορεία των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 14:45, διαμορφώνεται στις 2.148,16 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,46%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 104,09 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,49%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,20%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,75%), της Elvalhalcor (+2,56%) Metlen (+1,21%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,14%), της Εθνικής (-1,89%), του ΔΑΑ (-1,38%) και του ΟΠΑΠ (-1,00%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 3.404.112 και 3.027.887 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 21,22 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 12,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 49 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,68%) και Attica Holdings (+7,61%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ιντερτέκ (-4,41%) και Προοδευτική (-4,02%).