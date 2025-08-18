Χρηματιστήριο: Στις 2.101,64 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 1,16%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία υποχωρεί στα επίπεδα 2.100 μονάδες, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών.

Η αγορά διορθώνει μετά από εννέα ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,48%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15 διαμορφώνεται στις 2.101,60 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 117,39 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+3,46%), της Aktor (+2,10%) και της Coca Cola HBC (+0,45%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Τιτάν (-3,18%), των ΕΛΠΕ (-2,82%), της Alpha Bank (-2,52%), της ΕΥΔΑΠ (-2,31%), της Εθνικής (-2,02%) και της Eurobank (-2,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Attica Bank με 5.611.697 και 3.576.108 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 19,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,126 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 26 μετοχές, 80 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+27,78%) και Λεβεντέρης(π) (+10,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-8,28%) και Αττικές Εκδόσεις (-7,03%).