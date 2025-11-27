Χρηματιστήριο: Στις 2.101,41 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,26%

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διορθώνει μετά από έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,69%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.101,41 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,26%.

Η αξία των συναλλαγών κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα και διαμορφώνεται στα 73,19 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,36%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,77%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Elvalhalcor (+1,55%), της ΕΥΔΑΠ (+1,42%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,31%) και του ΟΛΠ (+0,76%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,49%), της Κύπρου (-1,23%), της Eurobank (-1,02%) και της Lamda Development (-0,99%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Πειραιώς διακινώντας 6.548.521 και 1.091.010 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 10,85 εκατ. ευρώ και η Metlen με 9,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 55 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Intralot (+7,72%) και Vidavo (+5,83%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-8,04%) και Τζιρακιάν (-3,25%).