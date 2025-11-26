Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι αναπτερωμένες προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον ερχόμενο μήνα, προκάλεσαν ευφορία στους επενδυτές την παραμονή της «Ημέρας των Ευχαριστιών».

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 314,67 μονάδων (+0,67%), στις 47.427,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 189,09 μονάδων (+0,82%), στις 23.214,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,73 μονάδων (+0,69%), στις 6.812,61 μονάδες.