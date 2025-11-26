“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 314,67 μονάδων

Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι αναπτερωμένες προσδοκίες περί μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) τον ερχόμενο μήνα, προκάλεσαν ευφορία στους επενδυτές την παραμονή της «Ημέρας των Ευχαριστιών».

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 314,67 μονάδων (+0,67%), στις 47.427,12 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 189,09 μονάδων (+0,82%), στις 23.214,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 46,73 μονάδων (+0,69%), στις 6.812,61 μονάδες.

