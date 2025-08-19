Χρηματιστήριο: Στις 2.095,92 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,17%

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.095,92 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,17%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.103,19 μονάδες (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 2.089,61 (-0,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 102,65 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (+1,77%), της Τιτάν (+1,33%), των ΕΛΠΕ (+1,32%) και της Πειραιώς (+1,29%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-2,45%), Optima Bank(-0,97%), του ΔΑΑ (-0,65%) και του ΟΛΠ (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Attica Bank με 5.365.804 και 3.093.255 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 18,59 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 9.148.534 μετοχές, αντιστοίχως.

Ανοδικά κινούνται 68 μετοχές, 43 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) (+12,84%) και Κέκροψ (+11,65%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-6,93%) και Ξυλεμπορία(π) (-2,86%).