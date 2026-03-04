Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή αντίδραση 4,16%, μετά το διήμερο «ξεπούλημα»

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σήμερα κατά 5,771 δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή αντίδραση 4,16%, μετά το διήμερο «ξεπούλημα»
DEBATER NEWSROOM

Ισχυρή αντίδραση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά το «ξεπούλημα» των προηγούμενων ημερών, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά αντέδρασε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλες απώλειες 9,97%, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε σήμερα κατά 5,771 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.160,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 4,16%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.169,43 μονάδες (+4,58%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 472,373 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 75.906.517 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 4,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 4,08%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+16,96%), της Alpha Bank (+8,66%), της Eurobank (+7,68%), της Elvalhalcor (+6,79%), της Κύπρου (+6,73%) και της Εθνικής (+6,59%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-0,92%) και των ΕΛΠΕ (-0,52%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 20.792.832 και 20.109.062 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 88,54 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 74,83 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινήθηκαν 97 μετοχές, 20 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΥΔΑΠ(+16,96%) και Qualco Group(+14,51%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,49%) και Λανακάμ (-5,26%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,4200 +2,16%

ΚΥΠΡΟΥ:9,2000 +6,73%

METLEN:35,0800 +5,16%

OPTIMA:8,9700 +5,04%

ΤΙΤΑΝ: 49,0000 +0,82%

ALPHA BANK: 3,4880 +8,66%

AEGEAN AIRLINES: 12,2800 +3,89%

VIOHALCO: 14,6000 +4,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,1000 +5,70%

ΔΑΑ:10,6600 +5,54%

ΔΕΗ: 17,7500+3,80%

COCA COLA HBC:52,6000 +0,19%

ΕΛΠΕ: 8,5500 -0,52%

ELVALHALCOR: 3,9300 +6,79%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,2700 +6,59%

ΕΥΔΑΠ: 8,5500 +16,96%

EUROBANK: 3,6730 +7,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3900 +3,73%

MOTOR OIL: 34,3800 -0,92%

JUMBO: 23,9200 +1,53%

ΟΛΠ:36,8000 +1,80%

ΟΠΑΠ: 14,9400 +1,49%

ΟΤΕ: 16,4200 +1,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4440 +4,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,8400 +1,17%

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στον Γιώργο Περιστέρη το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Deal 103,4 εκατ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον Γιώργο Περιστέρη το 9,71% της ΕΥΔΑΠ – Deal 103,4 εκατ. ευρώ

Σήμερα (03.03) πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συναλλαγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου πακέτα 10.343.370 μετοχών της ΕΥΔΑΠ, που αντιστοιχούν στο 9,71% του μετοχικού κεφαλαίου, αλλάξαν χέρια έναντι συνολικής αξίας 103,43 εκατ. ευρώ (τιμή 10 ευρώ/μετοχή). Αγοραστής ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, ο οποίος απέκτησε το ποσοστό από τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο και […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ