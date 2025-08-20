Χρηματιστήριο: Ήπιες απώλειες – Στο επίκεντρο ρευστοποιήσεις σε τραπεζικούς τίτλους

Ασθενείς πτωτικές τάσεις επικρατούν στη χρηματιστηριακή αγορά, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.092,83 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,15 %. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.083,38 μονάδες (-0,60%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,77 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,43%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Lamda Development (+3,85%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,95%), της Σαράντης (+2,61%) και του ΟΠΑΠ (+1,91%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,47%), της Εθνικής (-1,30%), της Πειραιώς (-1,14%) και της Eurobank (-1,08%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank με 2.069.410 και 1.884.351 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 9,11 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 7,55 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 47 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+28,57%) και Ξυλεμπορία(π) (+18,23%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Trastor (-2,99%) και Ακρίτας (-2,50%).