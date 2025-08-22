Χρηματιστήριο: Ήπιες ανοδικές τάσεις στις μετοχές – Υποχωρούν οι Ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο, η οποία κινείται πάνω από τις 2.100 μονάδες, εν μέσω μικρής υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες αναμένουν τη σημερινή ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 2.104,96 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 50,95 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+1,59%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14%) και των ΕΛΠΕ (+0,93%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,05%) και της Aktor (-0,52%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.428.703 και 1.416.801 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 8,49 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 4,89 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινούνται 59 μετοχές, 44 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βογιατζόγλου (+5,98%) και Ελλάκτωρ (+4,63%). Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,86%) και Τρία Άλφα (Κ) (-5,81%).