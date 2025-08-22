Χρηματιστήριο: Ήπια άνοδος – Η αγορά κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες μετά από τέσσερις συνεδριάσεις

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αγορά κλείνει πάνω από τις 2.100 μονάδες, μετά από τέσσερις συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.103,93 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,87 μονάδες (+0,56%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε πτώση 1,05%, από τις αρχές Αυγούστου κερδίζει 5,48%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 43,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 194,41 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.437.893 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,37%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Σαράντης (3,24%), της Alpha Bank (+2,83%), της Viohalco (+1,68%), του ΔΑΑ (+1,66%) και των ΕΛΠΕ (+1,40%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,67%), της Jumbo (-1,14%), της Coca Cola HBC (-0,96%) και του ΟΛΠ (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10.291.737 και 6.008.958 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 36,48 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 21,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 56 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Vidavo (+8,89%) και Άβαξ (+5,13%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-14,53%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,86%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,6500 +0,13%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,6800 +0,79%

METLEN: 53,0000 -1,67%

OPTIMA: 7,9600 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 38,1500 +0,66%

ALPHA BANK: 3,5580 +2,83%

AEGEAN AIRLINES: 14,6000 +0,69%

VIOHALCO: 6,6500 +1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1200 +0,96%

ΔΑΑ: 11,0000 +1,66%

ΔΕΗ: 14,6500 +0,07%

COCA COLA HBC: 45,3200 -0,96%

ΕΛΠΕ: 8,7200 +1,40%

ELVALHALCOR: 2,6350 +0,57%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,8000 +0,55%

ΕΥΔΑΠ: 7,2700 +0,55%

EUROBANK: 3,4550 +0,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9600 -0,14%

MOTOR OIL: 26,4000 -0,15%

JUMBO: 31,1000 -1,14%

ΟΛΠ: 45,5000 -0,55%

ΟΠΑΠ: 19,7500 +0,20%

ΟΤΕ: 16,2900 -0,18%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1360 +0,37%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6400 +3,24%