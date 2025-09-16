Χρηματιστήριο – ΗΠΑ : Πτώση στη Wall Street εν όψει συνεδρίασης της Fed

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), προσδοκώντας απόφαση για μείωση επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 125,55 μονάδων (–0,27%), στις 45.757,90 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 14,79 μονάδων (–0,07%), στις 22.333,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 8,52 μονάδων (–0,13%), στις 6.606,76 μονάδες.cvbn.