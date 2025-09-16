Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Χρηματιστήριο – ΗΠΑ : Πτώση στη Wall Street εν όψει συνεδρίασης της Fed

Οι δείκτες Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 κατέγραψαν απώλειες

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), προσδοκώντας απόφαση για μείωση επιτοκίων.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 125,55 μονάδων (–0,27%), στις 45.757,90 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 14,79 μονάδων (–0,07%), στις 22.333,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 8,52 μονάδων (–0,13%), στις 6.606,76 μονάδες.cvbn.

