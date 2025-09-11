Χρηματιστήριο ΗΠΑ: Νέα άλματα και ιστορικά ρεκόρ ενόψει αποφάσεων της Fed
Οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν ισχυρή άνοδο
Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα αποφασίσει μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 617,08 μονάδων (+1,36%), στις 46.108 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,01 μονάδων (+0,72%), στις 22.043,07 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,43 μονάδων (+0,85%), στις 6.587,47 μονάδες.
