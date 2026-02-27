Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,15% – Στα 709,64 εκτοξεύθηκε ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση κερδών καθώς ολοκληρώνεται ο Φεβρουάριος και το πρώτο δίμηνο του έτους.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.277,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.271,10 μονάδες (-1,43%) και υψηλότερη τιμή στις 2.312,31 μονάδες (+ 0,35%).
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με μικρή άνοδο 0,17%, τον Φεβρουάριο κατέγραψε απώλειες 1,61%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 7,40%.
Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 709,64 εκατ. ευρώ, κυρίως των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων λόγω των αναπροσαρμογών των δεικτών της MSCI, ενώ διακινήθηκαν 121.950.623 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,91%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Viiohalco (+2,87%) και της Motor Oil (+0,27%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,97%), της Metlen (-3,35%), της Jumbo (-3,05%), των ΕΛΠΕ (-2,92%), της Optima Bank (-2,78%), της Elvalhalcor (-2,48%) και του ΟΛΠ (-2,08%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 71.520.047 και 17.967.862 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 266,64 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 109,05 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 22 μετοχές, 91 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Παΐρης (+3,85%) και Viohalco (+2,87%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Prodea (-4,31%) και Δομική Κρήτης (-4,29%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 10,54000 -1,13%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,2600 -1,28%
METLEN: 35,8000 -3,35%
OPTIMA: 9,7800 -2,78%
ΤΙΤΑΝ: 52,5000 -1,50%
ALPHA BANK: 3,7200 -0,80%
AEGEAN AIRLINES: 13,7200 -1,01%
VIOHALCO: 15,7800 +2,87%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 36,0800 -1,20%
ΔΑΑ: 11,4400 αμετάβλητη
ΔΕΗ: 18,9000 -0,53%
COCA COLA HBC:54,5000 -0,37%
ΕΛΠΕ: 8,8100 -2,92%
ELVALHALCOR: 4,5300 -2,48%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,7850 -3,97%
ΕΥΔΑΠ: 7,8400 -1,38%
EUROBANK: 3,9200 -0,03%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9900 -0,14%
MOTOR OIL: 36,6800 +0,27%
JUMBO: 24,8200 -3,05%
ΟΛΠ: 37,7000 -2,08%
ΟΠΑΠ: 15,8000 -1,56%
ΟΤΕ: 17,5000 -0,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1200 -0,05%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,6400 αμετάβλητη
