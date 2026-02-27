Σαουδική Αραβίας: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν αύξηση αεροσκαφών σε βάση που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν αύξηση στον αριθμό των αεροσκαφών στρατιωτικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του ανεφοδιασμού δεξαμενόπλοιων σε μια αεροπορική βάση της Σαουδικής Αραβίας που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters η Σαουδική Αραβία, μακροχρόνιος σύμμαχος των ΗΠΑ, δήλωσε στο Ιράν τον περασμένο μήνα ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου ή του εδάφους της για στρατιωτικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης, η οποία διεξήγαγε έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον την Πέμπτη σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σε μια δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης που τραβήχτηκε στις 21 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 43 αεροσκάφη ήταν ορατά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν της Σαουδικής Αραβίας – η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις εδώ και δεκαετίες – σε σύγκριση με 27 αεροσκάφη που ήταν ορατά σε μια εικόνα της 17ης Φεβρουαρίου. Ο αριθμός μειώθηκε σε 38 σε μια εικόνα της 25ης Φεβρουαρίου.

Τα αεροσκάφη στην εικόνα της 21ης ​​Φεβρουαρίου περιλάμβαναν 13 Boeing KC-135 Stratotankers και έξι αεροσκάφη Boeing E-3 Sentry, γνωστά ως AWACS, μεταξύ συνολικά 29 μεγάλων αεροσκαφών με καμπύλες πτέρυγες που ήταν σταθμευμένα στη βάση, δήλωσε στο Reuters ο William Goodhind, αναλυτής εγκληματολογικών εικόνων της Contested Ground.

Όταν ρωτήθηκε για σχόλια, το Πεντάγωνο απάντησε ότι «δεν έχει τίποτα να παράσχει». Ο αμερικανικός στρατός συνήθως δεν σχολιάζει κινήσεις δυνάμεων.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το Ομάν, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ότι οι πλευρές σημείωσαν πρόοδο στις συνομιλίες την Πέμπτη, αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις κάποιας σημαντικής εξέλιξης που θα μπορούσε να αποτρέψει πιθανά αμερικανικά πλήγματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πλευρές σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις σύντομα μετά τις διαβουλεύσεις στις πρωτεύουσες των χωρών τους, με συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο να έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία σε 10 έως 15 ημέρες, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα».

Μια σύγκριση δορυφορικών εικόνων στις αρχές Φεβρουαρίου με εκείνες που ελήφθησαν τον Ιανουάριο έδειξε επίσης συσσώρευση αεροσκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού σε όλη την περιοχή.

Πρόσφατες δορυφορικές εικόνες έδειξαν επίσης ότι το Ιράν επισκευάζει και οχυρώνει τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ευαίσθητης στρατιωτικής τοποθεσίας που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024.