Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,70% – Στα 188,69 εκατ. ευρώ ο τζίρος
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.855,73 μονάδες
Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει πάνω από τα επίπεδα των 1.850 μονάδων. Η αγορά κινήθηκε με θετικό πρόσημο για πέμπτη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 1,85%.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ, της Εθνικής, της ΔΕΗ, της Τιτάν και της Elvalhalor.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.855,73 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,70%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 188,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.276.801 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,67%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+3,17%), της Εθνικής (+2,84%), της Elvalhalcor (+1,97%), της Τιτάν (+1,88%), της ΔΕΗ (+1,86%), της Ελλάκτωρ (+1,58%) και του ΔΑΑ (+1,48%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,26%), της Πειραιώς (-0,85%), της Lamda Development (-0,63%) και της Optima (-0,62%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.127.800 και 6.497.683 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 35,02 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 24,77 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 64 μετοχές, 35 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ (+12,06%) και ΟΛΘ (+7,84%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (-29,86%) και Mermeren (-4,30%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:5,5800 +0,18%
OPTIMA:19,2400 -0,62%
ΤΙΤΑΝ: 40,7000 +1,88%
ALPHA BANK: 2,7500 +0,47%
AEGEAN AIRLINES: 13,0000 +0,78%
VIOHALCO: 5,6400 αμετάβλητη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,5600 +0,88%
ΔΑΑ:10,3000 +1,48%
ΔΕΗ: 13,6900 +1,86%
COCA COLA HBC:46,3000 -0,39%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2880 +1,58%
ΕΛΠΕ: 7,8500 +0,38%
ELVALHALCOR: 2,3350 +1,97%
ΕΘΝΙΚΗ: 10,8500 +2,84%
ΕΥΔΑΠ: 5,9200 αμετάβλητη
EUROBANK: 2,7940 +0,87%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,3100 -0,63%
MOTOR OIL: 25,0200 +1,13%
JUMBO: 28,9600 -0,41%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:45,7800 -0,04%
ΟΛΠ:46,9500 +1,19%
ΟΠΑΠ: 19,5000 +3,17%
ΟΤΕ: 17,1900 -1,26%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5820 -0,85%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,9000 +0,72%
