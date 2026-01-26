Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,64% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με την αγορά να επανέρχεται σε ανοδική τροχιά μετά την διόρθωση της Παρασκευής και να κλείνει σε νέα υψηλά 16 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viiohalco, της Κύπρου της Τιτάν και της Alpha Bank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.279,70 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,64%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.282,47 (+0,77%) και κατώτερη τιμή στις 2.258,17 (-0,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 290,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 39.235.758 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 072%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+5,70%), της Κύπρου (+3,65%), της Τιτάν (+3,25%), της Alpha Bank (+2,78%), της Elvalhalcor (+2,20%) και του ΟΛΠ (+2,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,59%(, της Optima Bank (-1,45%) και της Metlen (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 9.618.542 και 7.001.495 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 52,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 39,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 39 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Laviparm (+14,42%) και Mevaco (+8,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (-6,25%) και Τρία Άλφα (κ) (-6,20%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,8200 +0,19%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,8000 +3,65%

METLEN: 42,8000 -1,15%

OPTIMA: 8,1800 -1,45%

ΤΙΤΑΝ: 57,2000 +3,25%

ALPHA BANK: 3,9950 +2,78%

AEGEAN AIRLINES: 14,7800 +1,09%

VIOHALCO: 12,6000 +5,70%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 31,9600 -0,50%

ΔΑΑ: 11,5400 +1,41%

ΔΕΗ: 19,5100 +1,09%

COCA COLA HBC: 45,2600 +0,85%

ΕΛΠΕ: 8,8450 +1.90%

ELVALHALCOR: 4,1750 +2,20%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7900 -0,07%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500 αμετάβλητη

EUROBANK: 4,0500 +0,85%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0500 +0,71%

MOTOR OIL: 32,9200 αμετάβλητη

JUMBO: 26,0000 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 39,3000 +2,08%

ΟΠΑΠ: 17,7000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 16,1400 -1,59%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2600 -0,05%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5800 +1,19%