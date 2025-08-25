Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,58% – Στα 351,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 350 εκατ. ευρώ, κόντρα στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπερπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Elvalhalcor και της Metlen.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.116,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,58%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.126,99 μονάδες (+1,10%).

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 351,35 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 91,94 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,67%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,21%), της Elvalhalcor (+3,42%), της Metlen (+3,30%), της Lamda Development (+2,87%), της Κύπρου (+2,86%) και της Aegean Airlines (+2,60%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-2,28%), της Eurobank (-1,27%), της Jumbo (-1,22%) και της Πειραιώς (-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 51.359.557 και 6.228.871 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 189,98 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,18 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 65 μετοχές, 44 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (+14,97%) και Μαθιός Πυρίμαχα (+10,53%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-6,45%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (-5,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,6300 -0,26%

ΚΥΠΡΟΥ: 7,9000 +2,86%

METLEN: 54,7500 +3,30%

OPTIMA: 8,0400 +1,01%

ΤΙΤΑΝ: 38,3500 +0,52%

ALPHA BANK: 3,7790 +6,21%

AEGEAN AIRLINES: 14,9800 +2,60%

VIOHALCO: 6,7500 +1,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,4000 +1,21%

ΔΑΑ: 11,0000 αμετάβλητη

ΔΕΗ: 14,6900 +0,27%

COCA COLA HBC: 45,4000 +0,18%

ΕΛΠΕ: 8,6700 -0,57%

ELVALHALCOR: 2,7250 +3,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7800 -0,16%

ΕΥΔΑΠ: 7,2300 -0,55%

EUROBANK: 3,4110 -1,27%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1600 +2,87%

MOTOR OIL: 26,2000 -0,76%

JUMBO: 30,7200 -1,22%

ΟΛΠ: 45,6500 +0,33%

ΟΠΑΠ: 19,3000 -2,28%

ΟΤΕ: 16,2000 -0,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0620 -1,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0000 +2,46%