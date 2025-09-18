Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,39% – Στα 184,35 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε υποχωρήσει κατά 2,11%.

Ανοδικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, στον απόηχο της χθεσινής μείωσης των επιτοκίων από τη Fed.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.027,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,39%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.034,12 μονάδες (+0,74%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 184,35 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.696.988 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,40%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,17%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,86%), του ΟΠΑΠ (+1,64%), της ΔΕΗ (+0,93%) και του ΟΤΕ (+0,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-2,61%), του ΟΛΠ (-1,45%), της Coca Cola HBC (-0,86%) και των ΕΛΠΕ (-0,72%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.740.559 και 5.549.150 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 29,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 22,89 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 48 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βογιατζόγλου Systems (+5,04%) και Flexopack (+4,94%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-7,88%) και Χαϊδεμένος (-5,88%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

AKTOR:8,0100 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ:7,5000 +0,27%

METLEN:51,1500 +0,89%

OPTIMA:8,4500 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 36,2000 -0,69%

ALPHA BANK: 3,3800 +0,21%

AEGEAN AIRLINES: 13,6600 -0,29%

VIOHALCO: 6,9600 +0,87%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8800 -0,17%

ΔΑΑ:10,0800 -2,61%

ΔΕΗ: 14,1300 +0,93%

COCA COLA HBC:41,3800 -0,86%

ΕΛΠΕ: 8,3100 -0,72%

ELVALHALCOR: 2,7700 +0,18%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9500 +0,84%

ΕΥΔΑΠ: 7.0800 -0,14%

EUROBANK: 3,2190 +0,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3000 +0,83%

MOTOR OIL: 25,6000 -0,62%

JUMBO: 31,7200 +1,86%

ΟΛΠ:44,0500 -1,45%

ΟΠΑΠ: 19,8000 +1,64%

ΟΤΕ: 16,8800 +0,90%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8640 -0,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,6000 αμετάβλητη