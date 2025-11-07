Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,42%, κέρδη 35,19% από τις αρχές του 2025

Με ήπια πτώση 0,42% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να συμπληρώνει δύο συνεχόμενες πτωτικές εβδομάδες.

Αναταράξεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επικεφαλής κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών προειδοποιούν για τον κίνδυνο ενός selloff στις αγορές μετά το ράλι των τελευταίων μηνών που έχει οδηγήσει τους δείκτες σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά. Δηλώνουν ότι οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς άνω του 10%.

Πάντως, σταθερά θετική για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά παραμένει η JP Morgan, καθώς εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλό κίνδυνο έκθεσης, με σταθερή ανάπτυξη και υγιή τραπεζικό τομέα.

Για την ελληνική αγορά, η JP Morgan θεωρεί ότι οι καταλύτες για τη σύσταση overweight είναι σε ισχύ. Η απόδοση κεφαλαίου από τις τράπεζες (10% απόδοση μερισμάτων και επαναγορές μετοχών) και ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 2% είναι στον σωστό δρόμο.

Η Bank of America διατηρεί θετική στάση για τις αγορές της περιοχής EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική). Η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε περαιτέρω κατά τον Οκτώβριο και εμφανίζεται ως μία από τις δύο αγορές που διατηρούν overweight τοποθέτηση στα Global EM funds, μαζί με την Ουγγαρία.

Η Ελλάδα παρουσιάζει μερισματική απόδοση 4,7%, προβλεπόμενο P/E 10,3 φορές, δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 2 φορές, προσδοκώμενη αύξηση κερδών 7,4%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.986,89 μονάδες, έναντι 1.995,20 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,42%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 35,19%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,40%, και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 40,31%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 1,53%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 17,54%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 1,48%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει υψηλά κέρδη σε ποσοστό 71,39%%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.173,371 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 234,674 εκατ. ευρώ, από 255,672 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 98 εκατ. ευρώ, στα 136,635 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του 2025 είναι ενισχυμένη κατά 33,49 δισ. ευρώ.