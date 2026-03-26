Bloomberg: Εξετάζει σενάρια χρηματοδοτικής στήριξης σε χώρες που ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια λόγω του πόλεμου στο Ιράν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προχωρά σε εκτιμήσεις για να εντοπίσει ποιες χώρες ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η σύγκρουση με το Ιράν παραταθεί, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η αρμόδια διεύθυνση Στρατηγικής, Πολιτικής και Αναθεώρησης του Ταμείου ζήτησε από τα «γραφεία χωρών» να υποβάλουν αναλύσεις για κρίσιμους δείκτες, όπως το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και οι πιθανές ανάγκες για χρηματοδότηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εστίαση σε χώρες με ενεργά προγράμματα

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως σε χώρες που ήδη έχουν ενεργά προγράμματα με το ΔΝΤ. Στόχος είναι η εκτίμηση του βαθμού ευαλωτότητάς τους απέναντι σε παρατεταμένες γεωπολιτικές κρίσεις.

Η άνοδος των τιμών σε βασικά εμπορεύματα, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, επιβαρύνει τις οικονομίες παγκοσμίως, ενώ οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μειωμένα έσοδα και αυξημένες ανάγκες δαπανών για τη στήριξη των πολιτών.

Σημειώνεται ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent ξεπέρασε τα 102 δολάρια το βαρέλι, αυξημένη σημαντικά από τα περίπου 70 δολάρια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ οι διαταραχές στην προμήθεια λιπασμάτων πλήττουν τις προοπτικές της αγροτικής παραγωγής.

Αυξημένος κίνδυνος για ευάλωτες οικονομίες

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τονίζει ότι σε περιόδους αβεβαιότητας αυξάνεται ο αριθμός των χωρών που καταφεύγουν στο Ταμείο για στήριξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για:

Χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές ενέργειας.

Οικονομίες νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού, στο τέλος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κράτη χαμηλού εισοδήματος με υψηλά επίπεδα χρέους.

Το ΔΝΤ σήμερα διατηρεί προγράμματα με περίπου 50 χώρες και δηλώνει έτοιμο να ενισχύσει υπάρχουσες συμφωνίες ή να δημιουργήσει νέες, αν χρειαστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα εκτίμηση για την παγκόσμια ανάπτυξη

Παράλληλα, το Ταμείο επικαιροποιεί τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο πλαίσιο της έκθεσης World Economic Outlook, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες τιμές εμπορευμάτων. Η δημοσίευση αναμένεται τον Απρίλιο, κατά τις εαρινές συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Προτού ξεσπάσει η σύγκρουση στο Ιράν, η πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη είχε αναθεωρηθεί στο 3,3% για το 2026, από 3,1% προηγουμένως, με το ΔΝΤ να προειδοποιεί για κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές εντάσεις, εμπορικές διαμάχες και πιθανές «φούσκες» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.