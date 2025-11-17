Οι Black Fridays days επιστρέφουν δυναμικά στο Designer Outlet Athens, το πρώτο και μεγαλύτερο εκπτωτικό χωριό στην Ελλάδα.

Από τις 21 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου, οι μεγαλύτερες προσφορές όλου του χρόνου στις ήδη χαμηλές τιμές outlet, περιμένουν τους επισκέπτες, σε αγαπημένα συνεργαζόμενα designer brands όπως Diesel, Gant, Kalogirou, Pinko, Tommy Hilfiger, αλλά και στα Adidas, Bag Stories, BSB, Calvin Klein, Funky Buddha, Guess, Lacoste, Levi’s, Panaidis Eyewear Boutique, Under Armour και Zadig & Voltaire.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ανανέωση της γκαρνταρόμπας μέχρι τις πρώτες ιδέες για χριστουγεννιάτικα δώρα, το εκπτωτικό χωριό γίνεται ο ιδανικός προορισμός για έξυπνες αγορές και μια ξεχωριστή βόλτα για όλη την οικογένεια.

Τα Black Friday Days στο Designer Outlet Athens φέρνουν μοναδικές προσφορές και δίνουν το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών παιδικών δράσεων! Από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, οι μικροί επισκέπτες διασκεδάζουν στο πιο χαρούμενο Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι με κατασκευές, χρυσόσκονη και face painting. Ενώ από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, το Magic Express Train ξεκινά καθημερινά από την κεντρική πλατεία, για μια γιορτινή διαδρομή γεμάτη χαμόγελα.

Και για ακόμα περισσότερο έξυπνο shopping, το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου, 11:00 με 20:00.

Επισκεφθείτε το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens για να ζήσετε τον πιο ολοκληρωμένο συνδυασμό shopping και διασκέδασης για όλη την οικογένεια, απολαμβάνοντας ένα διάλειμμα σε ένα από τα καφέ και εστιατόρια.

Δείτε το βίντεο εδώ.