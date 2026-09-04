Φωτιά στο Κοπανάκι Μεσσηνίας – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Κοπανάκι Μεσσηνίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 04 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:30.
Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας , προκειμένου να
συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
πηγή στην Google
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