Από 1η Νοεμβρίου οι πληρωμές μπαίνουν σε νέα εποχή με IRIS και POS

Από την 1η Νοεμβρίου, κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα υποχρεούται να δέχεται πληρωμές μέσω του συστήματος IRIS, είτε με POS είτε με σάρωση QR κωδικού μέσω εφαρμογής τράπεζας. Οι συναλλαγές θα γίνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς προμήθειες για τους ιδιώτες, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.

Βασικά σημεία των αλλαγών:

Όρια μεταφορών χρημάτων μέσω IRIS: έως 500€/ημέρα για συναλλαγές P2P και P2B, με συνολικό ημερήσιο όριο 1.000€.

Οι P2P συναλλαγές παραμένουν δωρεάν, ενώ οι P2B επιβαρύνονται με μικρή προμήθεια για τον επαγγελματία.

Κάθε πληρωμή πρέπει να γίνεται μέσω POS συνδεδεμένου με φορολογικό μηχανισμό ή ΑΑΔΕ. Η μη τήρηση του μέτρου επισύρει πρόστιμα 10.000€ για απλογραφικά και 20.000€ για διπλογραφικά βιβλία, μειωμένα για μικρούς οικισμούς και νησιά.

Τρεις φάσεις εφαρμογής του IRIS:

Νοέμβριος 2025: Πληρωμές χωρίς όριο ποσού σε φυσικά και online καταστήματα. Ιανουάριος 2026: Αυξημένα όρια: έως 1.000€/ημέρα και 5.000€/μήνα για ιδιώτες, έως 31.000€/μήνα για επαγγελματίες. Μέσα 2026: Διεθνής επέκταση μέσω EuroPA σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σκανδιναβία και Πολωνία.

Πώς λειτουργεί το IRIS:

Το IRIS Payments της ΔΙΑΣ Α.Ε., σε συνεργασία με τις τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Alpha Bank, Viva Wallet), επιτρέπει άμεσες πληρωμές 24/7 μέσω του συστήματος TIPS, με ολοκλήρωση σε 2 δευτερόλεπτα και ενημέρωση αποστολέα και παραλήπτη.

Τύποι υπηρεσιών IRIS:

Πληρωμές σε επαγγελματίες με χαμηλή προμήθεια, χωρίς κόστος για τον πελάτη. Commerce: Πληρωμές σε eShops χωρίς κοινοποίηση τραπεζικών στοιχείων και χωρίς όριο ποσού.

Πληρωμή μέσω IRIS:

Ο καταναλωτής επιλέγει IRIS στο κατάστημα ή eShop, σκανάρει QR κωδικό ή επιλέγει την τράπεζά του και επιβεβαιώνει με PIN ή βιομετρικά στοιχεία. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα και ενημερώνεται άμεσα το σύστημα του εμπόρου.