Alter Ego Media: Εξαγόρασε το 50,1% της More.gr έναντι 20,04 εκατ. ευρώ

Με ανακοίνωση της η Alter Ego Media προχώρησε στην απόκτηση του 50,1% της More.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.Ε. με αντάλλαγμα 20,04 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία υπεγράφη την 5η Μαρτίου 2026 και περιλαμβάνει την αγορά μετοχών από τη μοναδική μέτοχο της More.gr, Werealize.com Investments Limited, η οποία διατηρεί ποσοστό 49,9% στην εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.», και τον διακριτικό τίτλο «ALTER EGO MEDIA» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1) Την 5.3.2026 υπεγράφη συμφωνία για την απόκτηση εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο (175.352) κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€1) έκαστη (εφεξής η «Συναλλαγή») που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «MORE.GR ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («MORE.GR») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20, με αγορά από τη μοναδική μέτοχο αυτής, εταιρεία με την επωνυμία «Werealize.com Investments Limited» (η «Πωλήτρια»), η οποία και παραμένει μέτοχος στην ΜORE.GR με ποσοστό 49,9% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

2) Η εταιρεία MORE.GR δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που εκτείνεται, ιδίως, στη πώληση, μεσολάβηση προς έκδοση και στην έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις και θεάματα ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και αθλητικού χαρακτήρα. Η MORE.GR διαθέτει την κορυφαία B2C ψηφιακή πλατφόρμα έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων στην Ελλάδα και στην Κύπρο με περίπου 1,85 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες και 3,8 εκατ. μηνιαίους επισκέπτες. Για το έτος 2025, η συνολική αξία συναλλαγών (Gross Transaction Value) που διακινήθηκε μέσω της πλατφόρμας ανήλθε σε περίπου € 155 εκατ. με πωλήσεις άνω των 7.000.000 εισιτηρίων, υποστηρίζοντας περισσότερες από 27.000 εκδηλώσεις. Η δραστηριότητα της MORE.GR στην Κύπρο ασκείται μέσω της 100% θυγατρικής της, κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία «More.com Online Services CY LTD».

3) Το οικονομικό αντάλλαγμα της Συναλλαγής ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες ευρώ (€20.040.000) («Αρχικό Τίμημα»), πλέον πρόσθετου ποσού αντιστοιχούντος σε ποσοστό 50,1% των καθαρών ταμειακών διαθεσίμων και απαιτήσεων της MORE.GR κατόπιν αφαίρεσης των υποχρεώσεων που θεωρούνται χρέος, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την 31.12.2025 («Πρόσθετο Αναπροσαρμοσμένο Αρχικό Τίμημα»).

Το οικονομικό αντάλλαγμα της Συναλλαγής δύναται να προσαυξηθεί, υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα της MORE.GR κατά τις χρήσεις 2026, 2027 και 2028 (εφεξής το «Πρόσθετο Τίμημα»). Το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της Συναλλαγής – χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το Πρόσθετο Αναπροσαρμοσμένο Αρχικό Τίμημα – δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των €30.060.000, ήτοι συνολικό ανώτατο όριο αποτίμησης €60.000.000 για το 100% της MORE.GR. Το Αρχικό Τίμημα και το Πρόσθετο Αναπροσαρμοσμένο Αρχικό Τίμημα θα καλυφθούν κατά ποσοστό 62% από αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατά ποσοστό 38% από προϊόν τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας ενώ το τυχόν Πρόσθετο Τίμημα θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

4) Με βάση το υφιστάμενο επιχειρηματικό σχέδιο της MORE.GR για τη χρήση 2026 ο κύκλος εργασιών της αναμένεται να διαμορφωθεί σε 11 εκατ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) σε 5,2 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας θετικά στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Alter Ego Media.

5) Ως σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή ενήργησαν: (α) η Grant Thornton Business Solutions Α.Ε. για τη διενέργεια ανεξάρτητης αποτίμησης της MORE.GR, (β) η «DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», ως χρηματοοικονομικός και φορολογικός σύμβουλος, και (γ) η δικηγορική εταιρεία «Σουριαδάκις Τσιμπρής», ως νομικός σύμβουλος.

6) Η Συναλλαγή καταρτίστηκε προς υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας για επέκταση σε νέες δραστηριότητες και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον κλάδο του Live Entertainment.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και το άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.