Αγρότες: Πληρωμές σε δύο δόσεις τον Νοέμβριο – Το χρονοδιάγραμμα του ΕΛΓΑ

Την καταβολή δύο βασικών καταβολών για τις αποζημιώσεις των αγροτών έχει προγραμματίσει ο ΕΛΓΑ μέσα στο Νοέμβριο.

Πρόκειται για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 και την πληρωμή του «Μέτρου 23», που αφορά γεωργούς, οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Στην επαύριον της ανακοίνωσης για την αύξηση κατά 50% του ανώτατου ορίου πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες, οι παραγωγοί αναμένεται να λάβουν ενισχύσεις ύψους 178 εκατ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι έως το τέλος του 2025 να ολοκληρωθούν επίσης:

-οι πληρωμές οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (όπως Σπάνιες Φυλές, Κομφούζιο, Παλιά Βιολογικά κ.ά.),

-η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης,

-οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από τον παγετό, οι οποίες θα καταβληθούν μετά την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης,

-η προκαταβολή για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών παρουσιάστηκε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών. Όπως εξήγησε, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.