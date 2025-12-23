ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη ετήσια φορολοταρία – Δώδεκα νικητές κερδίζουν από 100.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια κλήρωση της φορολοταρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με συνολικό ποσό 1,2 εκατ. ευρώ να διανέμεται σε δώδεκα μεγάλους νικητές και επιπλέον δικαιούχους μικρότερων επάθλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η κλήρωση που διεξήχθη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου ανέδειξε 12 μεγάλους νικητές, οι οποίοι θα λάβουν από 100.000 ευρώ ο καθένας. Τα ποσά αυτά είναι πλήρως αφορολόγητα και ακατάσχετα, χωρίς να υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση.

Παράλληλα, μοιράστηκαν και μικρότερα έπαθλα των 1.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνιαίων κληρώσεων.

Πώς ενημερώνονται οι νικητές

Οι τυχεροί που κέρδισαν στην κλήρωση μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (aade.gr) όπου έχουν αναρτηθεί οι τυχεροί ψηφιακοί “λαχνοί” κάθε φορολογουμένου.

Επιπρόσθετα, η Αρχή θα αποστείλει προσωπική ενημέρωση τόσο μέσω μηνύματος στη θυρίδα του myAADE όσο και με email. Η πίστωση των επάθλων θα πραγματοποιηθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Όσοι δικαιούχοι δεν έχουν καταχωρίσει λογαριασμό πληρωμών διαθέτουν προθεσμία τριών μηνών για να προβούν στη σχετική δήλωση και να εισπράξουν το έπαθλό τους.

Πώς συμμετέχουν οι πολίτες στη φορολοταρία

Η συμμετοχή στην κλήρωση της φορολοταρίας είναι αυτόματη για όλους τους φορολογούμενους που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές στις καθημερινές συναλλαγές τους. Κάθε αξία αποδείξεων που συγκεντρώνει ένας πολίτης, τον καθιστά επιλέξιμο για συμμετοχή στις μηνιαίες και την ετήσια κλήρωση.

Το σύστημα της φορολοταρίας στοχεύει στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να επιλέγουν τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Όσο περισσότερες αποδείξεις συγκεντρώνει κάποιος, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες συμμετοχής του στις κληρώσεις.

Από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται αυτόματα όσοι πολίτες έχουν κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ σε κάποια από τις μηνιαίες κληρώσεις της φορολοταρίας. Η εξαίρεση αυτή διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή διανομή των επάθλων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Για να είναι κάποιος επιλέξιμος, πρέπει να έχει ενεργό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Οι πολίτες έχουν δικαίωμα πάντως να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων ή και να αποποιηθούν τα έπαθλα που κέρδισαν σε συγκεκριμένη κλήρωση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της ΑΑΔΕ ([email protected]), η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του μητρώου τους (ΑΦΜ – Ονοματεπώνυμο – Πατρώνυμο – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητος ή Διαβατηρίου – Ημερομηνία γέννησης -Δ/νση κατοικίας).