Α21 – Επίδομα Παιδιού: Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Αύριο, 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 8:00 το πρωί, ανοίγει η πλατφόρμα για την αιτήσεις που αφορούν το Α21- επίδομα παιδιού.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή και θα δέχεται νέες αιτήσεις έως την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στις 18:00. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Η πρώτη πληρωμή του έτους έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. Όπως ισχύει κάθε χρόνο, όσοι δεν υποβάλουν εγκαίρως την αίτηση ή δεν την οριστικοποιήσουν, δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής Α21, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Υπόχρεος για την υποβολή είναι ο φορολογούμενος που δηλώνει τα εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση ή, εναλλακτικά, ο/η σύζυγός του. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς τα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από τον ΑΜΚΑ και από τη ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας.

Ο αιτών καλείται να ελέγξει προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να συμπληρώσει όπου απαιτείται τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και τον IBAN στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον αριθμό λογαριασμού, καθώς λάθη στον IBAN οδηγούν σε απορρίψεις πληρωμών και καθυστερήσεις.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του Επιδόματος Παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προ νήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

– Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.

– Η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα ποσά που καταβάλλονται

Το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτήρια και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, το ποσό ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία, 42 ευρώ για τη δεύτερη και 28 ευρώ για την τρίτη. Για το τρίτο παιδί και κάθε επόμενο, το ποσό διπλασιάζεται και διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ τον μήνα αντίστοιχα.

Η καταβολή γίνεται ανά δίμηνο, σε έξι δόσεις ετησίως, βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Για τις πρώτες πληρωμές του 2026 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, όπως αυτά αποτυπώνονται στο έντυπο Ε1.

Καθοριστικό ρόλο στην ομαλή καταβολή του επιδόματος παίζει η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΑ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, το επίδομα καταβάλλεται μόνο σε όσους έχουν ήδη καταθέσει Ε1. Αυτό σημαίνει ότι καθυστερήσεις στη φορολογική δήλωση μπορούν να οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή πληρωμών ή σε επανυπολογισμό ποσών σε επόμενες δόσεις.