Νέα καταγγελία για την παιδίατρο της Ζακύνθου: “Μας έλεγε με τουπέ “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω”

Νέες μαρτυρίες φέρνουν στον φως στοιχεία για την παιδίατρο της Ζακύνθου και την συμπεριφορά της στο νοσοκομείο που εργαζόταν στην Ζάκυνθο, ενώ παράλληλα σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει το βρέφος που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Όπως μετέδωσε το STAR, υπάρχουν και άλλα περιστατικά τα οποία έχουν καταγγελθεί για την συγκεκριμένη παιδίατρο. Μητέρα παιδιού μίλησε περιγράφοντας εμπειρία της από το 2022:

«Ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την παιδίατρο από την Πέμπτη που μπήκαμε.

Έρχεται η κυρία Παρασκευή πρωί, με ύφος και με τουπέ, και “δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα ‘ρθω”. Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον βγάλαν απ’ το νοσοκομείο… μου λέει “για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό” και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό”».

Παράλληλα, μαρτυρίες για όσα εκτυλίχθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου την ώρα που η παιδίατρος φέρεται να έδινε οδηγίες τηλεφωνικά σκιαγραφούν την τραγική κατάσταση που επικράτησε την ώρα που ένα βρέφος πάλευε για την ζωή του.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 5 μηνών βρέφους ανέφερε πως η οικογένεια έχει προχωρήσει σε μήνυση κατά της παιδιάτρου.

Σύμφωνα με την ίδια, “το παιδί είχε συμπτώματα, υψηλό πυρετό και άρχισε να βγάζει σπυράκια και ο γιατρός μού είπε να πάω στο νοσοκομείο κατευθείαν. Πήγαμε στα επείγοντα και από την ώρα που πήγαμε αναζητούσαμε παιδίατρο, αλλά η παιδίατρος ήταν εφημερία στο τηλέφωνο και το παιδί το εξέτασε νοσηλεύτρια.

Το παιδί όλο και χειροτέρευε, όμως η παιδίατρος του νοσοκομείου -από το τηλέφωνο- μας διαβεβαίωσε ότι είναι ιογενής λοίμωξη”.

Σε σταθερή κατάσταση το παιδί

Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου αναφέρει: «Ο μικρός μας ασθενής παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων. Η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο ορότυπος Β».