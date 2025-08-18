Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο άτομα στον Λαγανά για κλοπή

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 25 και 31 ετών, με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής, το Σάββατο (16/08), στο Λαγανά Ζακύνθου. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη των δραστών οι οποίοι τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, στην παραλία του Λαγανά, είχαν αφαιρέσει, με έναν ακόμη 23χρονο ημεδαπό συνεργό τους, που αναζητείται, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα, τα οποία επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.