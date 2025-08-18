Ελεύθεροι με περιορισμούς οι πέντε ανήλικοι που φέρονται να λήστεψαν 15χρονο στη Χαλκιδική

Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πέντε ανήλικοι που απολογήθηκαν στον ανακριτή Πολυγύρου και κατηγορούνταν για ληστεία ανηλίκου στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα οι ανήλικοι κατηγορούνται ότι προσέγγισαν δύο ανηλίκους σε περιοχή του δήμου Νέας Προποντίδας και με χρήση σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν το τσαντάκι του ενός εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα τράπεζας.

Οι περιοριστικοί όροι αφορούσαν κατά περίπτωση την απαγόρευση εξόδου και την εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα ή στην οικεία προξενική αρχή για τους τρεις από αυτούς που είναι κάτοικοι εξωτερικού.