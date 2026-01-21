Ζάκυνθος: Με γεμάτο όπλο πήγε ο ανήλικος στο σχολείο – Υπάλληλος του δήμου ο πατέρας του

Γεμάτο ήταν το πιστολί με το οποίο ο 14χρονος στην Ζάκυνθο πήγε στο σχολείο το πρωί της Τρίτης προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και γονείς.

Ο ανήλικος θέλοντας να πουλήσει φιγούρα το κρέμασε στη ζώνη του και ξεκίνησε να περπατά στους χώρους του προαυλίου. Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης (20/1) όταν ο 14χρονος εμφανίστηκε στο σχολείο με ένα όπλο μάρκας «CREVA ZASTAVA», 9mm. Ο ίδιος φέρεται να πήρε κρυφά το όπλο από τον πατέρα που το είχε κρυμμένο στο σπίτι καθώς από τις έρευνες της αστυνομίας αποδείχθηκε ότι ήταν παράνομο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το από που πήρε ή γιατί είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο ο 39χρονος πατέρας ο οποίος είναι και δημοτικός υπάλληλος της Ζακύνθου.

Το όπλο είδαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου. Ο 39χρονος δημοτικός υπάλληλος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος.