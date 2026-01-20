Ζάκυνθος: 14χρονος μαθητής πήγε με όπλο στο σχολείο – Προσήχθη ο πατέρας του

Μία είδηση που σοκάρει έρχεται από την Ζάκυνθο καθώς 14χρονος μαθητής πήγε το πρωί της Τρίτης (20/1) στο σχολείο με πιστόλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 14χρονος έχει προσαχθεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Ζακύνθου. Πρόκειται για μαθητή γυμνασίου που πήγε σήμερα το πρωί στο σχολείο του, έχοντας μαζί του, εκτός από τα βιβλία του και ένα πιστόλι.

Κατά την ίδια πηγή, το όπλο είδαν κάποιοι συμμαθητές του οι οποίοι τον κατήγγειλαν, με αποτέλεσμα να προσαχθεί στην Ασφάλεια Ζακύνθου.

Στο τμήμα έχει προσαχθεί και ο πατέρας του ανήλικου και αναμένεται η απόφαση του εισαγγελέα.