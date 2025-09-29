Ζάκυνθος: Η ΟΠΚΕ απεγκλώβισε 12 άτομα από τις Αλυκές – Είχαν παγιδευτεί από την κακοκαιρία (Εικόνες)

Η κακοκαιρία έπληξε την Δυτική Ελλάδα χθες το απόγευμα (28/9) προκαλώντας μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Ζακύνθου.

Από την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Ζάκυνθο η ΟΠΚΕ απεγκλώβισε 12 άτομα από τις Αλυκές. Σύμφωνα με πληροφορίες από το imerazante.gr, επιτάχθηκε όχημα και απεγκλωβίστηκαν 12 άτομα (ένα εκ των οποίων αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα) από την ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης.

Το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε χθες το απόγευμα έως αργά το βράδυ, την Ζάκυνθο άφησε πολλές ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αγροτοκαλλιέργειες.