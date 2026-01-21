Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που πήγε με γεμάτο όπλο στο σχολείο

Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας

Ζάκυνθος: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο πατέρας του 14χρονου μαθητή που πήγε με γεμάτο όπλο στο σχολείο
EUROKINSSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
DEBATER NEWSROOM

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε σήμερα (21.01), ο πατέρας του 14χρονου μαθητή από τη Ζάκυνθο που μετέφερε πιστόλι στο σχολείο του και το επέδειξε σε συμμαθητές του, προκαλώντας αναστάτωση.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πιστόλι έχει κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ανήλικος απέκτησε πρόσβαση στο όπλο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ