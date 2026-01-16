Ζάκυνθος: Δύο συλλήψεις για παράνομη βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Δύο άνδρες, ένας 59χρονος ημεδαπός και ένας 41χρονος αλλοδαπός, συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο έπειτα από καταγγελία γυναίκας για απειλές, εξύβριση και σωματική βία σε επαγγελματικό χώρο του 59χρονου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη βία, σωματικές βλάβες, εκβίαση, απειλή, εξύβριση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Κατά τη σύλληψη του 41χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο 357 magnum με φυσίγγια, αναδιπλούμενος σουγιάς, κοκαΐνη, ναρκωτικά δισκία και κινητό τηλέφωνο. Σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν επιπλέον ναρκωτικά χάπια και ποσότητα κάνναβης.

Από την προανάκριση προέκυψαν και καταγγελίες ότι τον Απρίλιο του 2025 ο 41χρονος, μαζί με άλλον αλλοδαπό, ενεργώντας κατ’ εντολή του 59χρονου, είχαν απειλήσει άτομα προκειμένου να αποσυρθούν από δικαστικές διεκδικήσεις για οικονομικές διαφορές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ ο 59χρονος υπέβαλε και εγκλήσεις σε βάρος τρίτων για ψευδή καταμήνυση και άλλα αδικήματα.