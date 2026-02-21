Ζαγόρι: Εγκλωβίστηκαν στο χιόνι τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε ΙΧ

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ατόμων σημειώθηκε το Σάββατο (21/2) στο χιονισμένο τμήμα του δρόμου μεταξύ Μακρίνου και Γυφτοκάμπου στο Ζαγόρι από την πυροσβεστική.

Τα τέσσερα άτομα που ταξίδευαν στην περιοχή για το τριήμερο της Αποκριάς εγκλωβίστηκαν με το όχημα τους λόγω της πυκνής χιονόπτωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών βρίσκονται στο σημείο για να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επισκέπτες της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους, να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε εκδρομή.