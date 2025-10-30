Υπουργείο Μετανάστευσης: Υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων και τον ΕΕΣ για την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον πρόεδρο του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλο Σατολιά και τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνιο Αυγερινό, υπέγραψε σήμερα η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αρμόδια για θέματα ένταξης, παρουσία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη.

Με το Μνημόνιο αυτό, τίθενται οι βάσεις για μια στοχευμένη συνεργασία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με φορείς της κοινωνίας και της παραγωγής, με διπλό στόχο: την επαγγελματική ένταξη νεαρών ενηλίκων που υπήρξαν ασυνόδευτοι ανήλικοι, μέσω πρόσβασης σε κατάλληλες θέσεις εργασίας και υποστηρικτικών μηχανισμών που διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και την προετοιμασία ασυνόδευτων ανηλίκων μέσα από θεματικά σεμινάρια/εργαστήρια και δράσεις παρακολούθησης εργασιών (jobshadowing) στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού, ώστε να εξοικειώνονται με πραγματικά περιβάλλοντα παραγωγής, κανόνες ασφάλειας και βασικές επαγγελματικές δεξιότητες.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την τοπική κοινωνία, η οποία ωφελείται από την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό και τη σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με δράσεις κοινωνικής ένταξης.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σχολιάζοντας την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, επισήμανε: «Η πρωτοβουλία αυτή δίνει αναπτυξιακή διάσταση στην πολιτική ένταξης, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες, συνδέοντας την απασχόληση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας από την Αθήνα. Με στοχευμένες δράσεις, μεταφέρουμε το επίκεντρο της ένταξης εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, εργασία και προοπτική, προς όφελος των τοπικών οικονομιών και των ανθρώπων που τις στηρίζουν. Το δόγμα μας για όσους δικαιούνται άσυλο και παραμένουν στη χώρα είναι η ενεργή συμμετοχή τους στην εργασία και η προσφορά τους εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε: «Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την κοινωνική ένταξη με την τοπική ανάπτυξη. Μέσα από την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση δίνουμε στους ασυνόδευτους ανήλικους και νεαρούς ενήλικες τη δυνατότητα, με την ενηλικίωσή τους, να εργαστούν, να σταθούν αυτόνομα και να συμβάλουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου που τους φιλοξενεί. Παράλληλα, ενισχύουμε την τοπική κοινωνία, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα και δημιουργούμε προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για όλους».

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, ανέφερε ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι το αποτέλεσμα μιας καλής και ουσιαστικής σύμπραξης όλων των εμπλεκομένων. «Η απόδειξη πως όταν συνεργαζόμαστε σωστά, σε όλους τους τομείς, τα αποτελέσματα είναι θετικά, τόσο για την κοινωνία όσο και για την τοπική οικονομία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η Διεύθυνση Ευάλωτων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Καλάβρυτα και ο Συνεταιρισμός ενώσαμε τις δυνάμεις μας για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας που έχει ως στόχο τα ασυνόδευτα παιδιά που φτάνουν στη χώρα μας να εκπαιδεύονται, να υποστηρίζονται και να προετοιμάζονται ώστε, όταν ενηλικιωθούν, να μπορούν να ενταχθούν στην τοπική κοινωνία, να έχουν επαγγελματική κατάρτιση κι έναν τόπο να ζήσουν και να εργαστούν. Από αυτή τη συνεργασία ωφελείται και η τοπική κοινωνία και η οικονομία, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι άνθρωποι που έχουν περάσει δύσκολα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα που μπορεί και πρέπει να επαναληφθεί σε όλη τη χώρα, δείχνοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελλάδας και τις αξίες που πρεσβεύει ο ελληνικός πολιτισμός», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, επεσήμανε: «Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ακαταμάχητος προμαχώνας ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης, έχει πάντοτε ως μέγιστο ανθρωπιστικό καθήκον την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, Ελλήνων και ξένων. Σήμερα, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται κυρίως στους πρόσφυγες και μετανάστες, με διπλό στόχο: την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομόνωσης, και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, ώστε οι κατατρεγμένοι από τη μοίρα συνάνθρωποί μας να μπορούν να στηριχθούν με κάθε δυνατό τρόπο. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει πιστός στην αποστολή του και το αποδεικνύει, υπογράφοντας και αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας».