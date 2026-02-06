Υπόθεση Παναγόπουλου: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη», λέει σε ανακοίνωσή του ο σύζυγος της Άννας Στρατινάκη

Διευκρινίσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των εταιρειών του δίνει ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύζυγος της Άννας Στρατινάκη, στον απόηχο δημοσιευμάτων που τον φέρουν να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γεωργίου υποστηρίζει ότι οι εταιρείες συμφερόντων του δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της τεχνικής υποστήριξης και της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), χωρίς καμία εμπλοκή σε έργα κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει, η συνεργασία με φορείς της ΓΣΕΕ – και συγκεκριμένα με το ΙΝΕ, το ΚΑΝΕΠ και τα ΚΕΚ – αφορά συμβάσεις ετήσιου ύψους 38.025 ευρώ για την περίοδο 2021–2026, συνολικού ποσού 228.150 ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το αντικείμενο των συμβάσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από κακόβουλες επιθέσεις, καθώς και την υποβολή μηνιαίων τεχνικών αναφορών για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων. Ο κ. Γεωργίου τονίζει ότι οι συμβάσεις εγκρίθηκαν από τα αρμόδια συλλογικά όργανα των νομικών προσώπων, τιμολογούνται κατόπιν ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και έχουν δηλωθεί κανονικά στο Taxisnet.

«Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα ούτε να εξάγονται καταδικαστικά συμπεράσματα πριν από την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», αναφέρει, δηλώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην ελληνική Δικαιοσύνη. Επισημαίνει, τέλος, ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του για τη σοβαρή, όπως τη χαρακτηρίζει, δυσφήμιση του προσώπου του.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (06.02) η Άννα Στρατινάκη υπέβαλε την παραίτησή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, μετά τα δημοσιεύματα που αφορούν τη φερόμενη εμπλοκή του συζύγου της στην υπόθεση που βρίσκεται υπό διερεύνηση και σχετίζεται με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ανδρέα Γεωργίου

«Με αφορμή τα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου με αναφορές τόσο στο όνομά μου όσο και σε εταιρεία συμφερόντων μου, θεωρώ υποχρέωση μου να δηλώσω δημόσια την πραγματική διάσταση των γεγονότων:

1)Δραστηριοποιούμαι από το 1999 στην Ελλάδα και ειδικά στο πεδίο των ψηφιακών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

2)Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας, έχω αναλάβει και παρέχω δια εταιρειών συμφερόντων μου υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας, GDPR, και υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής, τόσο στη ΓΣΕΕ όσο και στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΕ.

Ειδικά για την εταιρεία συμφερόντων μου η οποία αναφέρεται στο πόρισμά της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, έχουν αναληφθεί και εκτελούνται υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας με ετήσιες συμβάσεις ύψους 38.025,00€ για τα έτη 2021,2022,2023,2024,2025, και 2026 ήτοι σύνολο 228.150,00€

Αναφέρω επίσης ότι δεν έχουν σχέση ή συνάφεια καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρω στα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας καλύπτουν ως προς το αντικείμενό τους την εγκατάσταση προγραμμάτων προστασίας των συστημάτων πληροφορικής των ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ και ΚΕΚ ΓΣΕΕ από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των προσφερομένων υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται και μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία και την άμυνα των πληροφοριακών συστημάτων των ανωτέρω πελατών μου.

Οι συμβάσεις έχουν γνωστοποιηθεί στο taxisnet και οι υπηρεσίες τιμολογούνται με την πλήρωση του φυσικού αντικείμενου, το οποίο είναι πραγματικό, απολύτως εκτελεστέο και αποδείξιμο.

Η ανάθεση των συμβάσεων αυτών έχουν προκύψει, μετά από απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των προαναφερόμενων νομικών προσώπων κατόπιν διαδικασία επιλογής.

Αποκαθιστώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα κι έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη που θα την αναδείξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να ποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα, αλλά και ούτε πριν ερευνηθεί μια υπόθεση σε βάθος, να προκύπτουν καταδικαστικά συμπεράσματα από τον Τύπο, δημιουργώντας πεδίο σοβαρής δυσφήμισης του προσώπου μου για την οποία επιφυλάσσομαι να αντιμετωπίσω με κάθε νόμιμο μέσο».