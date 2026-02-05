Για ποσά άνω των 2 εκατομ. ευρώ ελέγχεται ο Παναγόπουλος και άλλοι 5 – Γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του γνωστού συνδικαλιστή

Σε σοκ παραμένει ο συνδικαλιστικός κόσμος μετά τις κατηγορίες υπεξαίρεσης που φέρεται να αντιμετωπίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι φυσικά πρόσωπα, μαζί με τον Γιάννη Παναγόπουλο ανέδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες – εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες κατονομάζονται στο πόρισμα της Αρχής που έπαιρναν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια για τα επιμορφωτικά προγράμματα της ΓΣΣΕ. Στο πόρισμα της Αρχής τα πρόσωπα αυτά αντιστοιχίζονται με τις εταιρείες για τις οποίες υπάρχει πλέον η κατηγορία ότι υπεξαιρούσαν τα κοινοτικά κονδύλια.

Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της επιτροπής της Βουλής όπου συζητείται το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, ο Γιάννης Παναγόπουλος μιλώντας σε δημοσιογράφους υποστήριξε πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και πως αυτό θα αποδειχθεί.

Σε συνέχεια όσων ακούγονται, ο συνδικαλιστής προχώρησε σε επίσημη δήλωση τονίζοντας πως δεν έχει στα χέρια του κάποια καταγγελία και μίλησε για “συκοφάντες” αποκαλώντας τις κατηγορίες “αβάσιμες” και “ανυπόστατες”.

“Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται“,υπογραμμίζει στη επίσημη δήλωση του και συνεχίζει: “Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.“

Στο μεταξύ την αναστολή της ιδιότητας κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ μετά την δέσμευση των λογαριασμών του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Όπως αναφέρει το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη, η Αρχή χαρτογράφησε την τακτική που ακολουθούσε ο φερόμενος ως πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης προχωρώντας σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες, στις οποίες διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες εταιρείες αυτές εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Μάλιστα με βάση τα ευρήματα της Αρχής πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί καν στη Διαύγεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα στην έρευνά της καταγράφει τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες, στα οποία αποδίδει την κατηγορία της υπεξαίρεσης με το όφελος όπως υπολογίζεται να φτάνει τα 2.096.344,19 ευρώ.

Στην περίπτωση των αναθέσεων με διαγωνισμό, παρατηρήθηκε ότι σε όλες, οι ελεγχόμενες εταιρείες συμμετείχαν εναλλάξ για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα σε πολλούς διαγωνισμούς για την ανάληψη του έργου και φυσικά επιλέγονταν ως ανάδοχοι από την αρμόδια επιτροπή, στην οποία πρόεδρος ήταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένες από τις εταιρείες δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα και μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών «οχημάτων».

Σύμφωνα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΕ

Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου.

Μέχρι στιγμής δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πως αυτές στοιχειοθετούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμη φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία».

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη «στημένη» υπόθεση «κακουργηματικού» χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με την νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανένα λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό. Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμη φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ.